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Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.
Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroyasu Hosoya a.k.a Fubuki Toki

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский авиарегулятор.

Отмечается, что самолёты авиакомпании будут летать в Москву семь раз в неделю.

15 мая агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России в страну.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

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