Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский авиарегулятор.

Отмечается, что самолёты авиакомпании будут летать в Москву семь раз в неделю.

15 мая агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России в страну.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.