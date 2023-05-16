Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский авиарегулятор.
Отмечается, что самолёты авиакомпании будут летать в Москву семь раз в неделю.
15 мая агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России в страну.
10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.