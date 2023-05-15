Власти Грузии разрешили российской компании «Азимут» выполнять рейсы в страну с 17 мая

Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России в страну с 17 мая.

Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, его слова приводит ТАСС.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут Эйрлайнз», которая уже с 17 мая может совершать полёты», — сказал он.

Как отметил Давиташвили, разрешение на полёты российской авиакомпании было выдано 15 мая.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.