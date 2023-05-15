Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Грузии разрешили российской компании «Азимут» выполнять рейсы в страну с 17 мая

Короткая ссылка
Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России в страну с 17 мая.
Власти Грузии разрешили российской компании «Азимут» выполнять рейсы в страну с 17 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, его слова приводит ТАСС.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут Эйрлайнз», которая уже с 17 мая может совершать полёты», — сказал он.

Как отметил Давиташвили, разрешение на полёты российской авиакомпании было выдано 15 мая.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить