Песков: отмена визового режима для граждан Грузии была решением гуманитарного характера

Отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в Тбилиси была разная реакция на такой шаг Москвы: и негативная, и сдержанная.

«В данном случае, конечно, речь идёт о решении гуманитарного характера», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.