Власти Грузии разрешат выполнять авиарейсы не попавшим под санкции компаниям из России

Грузинские власти разрешат компаниям, не попавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.

Соответствующее заявление сделала замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Её слова приводит РИА Новости.

«В случае обращения все авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы», — сказала Квривишвили.

При этом она отметила, что пока грузинские власти не выдали разрешений на полёты, поскольку не получали ещё обращений со стороны российского руководства или авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

В Минтрансе России заявили, что отечественные авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.