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Минтранс России: авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию

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Министерство транспорта России заявило, что авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.
Минтранс России: авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию
  • Gettyimages.ru

«В настоящее время перевозчиками ведётся подготовка к возобновлению полётов», — цитирует ведомство РИА Новости.

По его словам, российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

«Полёты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

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