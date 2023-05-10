Минтранс России: авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию

Министерство транспорта России заявило, что авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.

«В настоящее время перевозчиками ведётся подготовка к возобновлению полётов», — цитирует ведомство РИА Новости.

По его словам, российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

«Полёты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.