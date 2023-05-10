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В Грузии пока не получили обращений России о возобновлении авиасообщения между странами

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Российская сторона пока не обращалась к Грузии за разрешением на возобновление авиасообщения между странами, заявила замглавы грузинского Минэкономики Мариам Квривишвили.
В Грузии пока не получили обращений России о возобновлении авиасообщения между странами
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«К этому этапу пока никакого разрешения со стороны Грузии не выдано, так как на данном этапе у нас нет обращения ни со стороны авиакомпаний, ни со стороны государства (России. — RT)», — цитирует её ТАСС.

По словам замминистра, при восстановлении авиасообщения в Грузию смогут летать только те самолёты и авиакомпании, которые не состоят в санкционном списке.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

В Минтрансе России заявили, что отечественные авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян.

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