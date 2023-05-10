Президент Грузии призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян.

Как сообщает РИА Новости, она предлагает рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз для россиян.

«Я призываю руководство созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз», — заявила она.

Ранее Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан. Она назвала это решение Москвы провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.