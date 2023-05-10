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Президент Грузии призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян.
Президент Грузии призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, она предлагает рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз для россиян.

«Я призываю руководство созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз», — заявила она.

Ранее Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан. Она назвала это решение Москвы провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.

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