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Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией отмену Россией визового режима для грузин

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан. Она назвала это решение Москвы провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.
Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией отмену Россией визового режима для грузин
  • Gettyimages.ru

«Очередная российская провокация!» — написала политик в Twitter.

По её мнению, возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает спецоперацию на Украине.

Зурабишвили и ранее заявляла, что выступает против возобновления рейсов в Россию. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе приветствовал возможность возобновления прямого авиасообщения.

После этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пригрозил Грузии последствиями в случае такого возобновления авиасообщения.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику. После этого российский МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.

Как утверждает Министерство транспорта, российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

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