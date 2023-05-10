Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией отмену Россией визового режима для грузин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан. Она назвала это решение Москвы провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.

«Очередная российская провокация!» — написала политик в Twitter.

По её мнению, возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает спецоперацию на Украине.

Зурабишвили и ранее заявляла, что выступает против возобновления рейсов в Россию. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе приветствовал возможность возобновления прямого авиасообщения.

После этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пригрозил Грузии последствиями в случае такого возобновления авиасообщения.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику. После этого российский МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.

Как утверждает Министерство транспорта, российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.