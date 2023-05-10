МИД России отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Грузией по указу президента Владимира Путина.

«Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию», — заявил МИД.

Гражданам России при этом следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность, подчеркнули в министерстве.

10 мая Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

8 июля 2019 года вступил в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией.