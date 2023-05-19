В парламенте Грузии произошла потасовка при обсуждении авиасообщения с Россией

На пленарном заседании парламента Грузии произошла потасовка между депутатом оппозиции партии «Стратегия Агмашенебели» Георгием Вашадзе и представителем группы «Сила народа» Ираклием Берая.

Как сообщает телеканал TV Pirveli, в парламенте проходили слушания главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.

Вашадзе попросил слово и раскритиковал власти страны за возобновление авиасообщения с Россией. Большинство находящихся в зале парламентариев ответили на это негодованием.

Вашадзе вступил в спор с Берая, который не выдержал и накинулся на оппонента.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

В Госдепе заявили, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией будет предметом нарастающей обеспокоенности США и других западных стран.