В парламенте Грузии произошла потасовка при обсуждении авиасообщения с Россией
- AP
Как сообщает телеканал TV Pirveli, в парламенте проходили слушания главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.
Вашадзе попросил слово и раскритиковал власти страны за возобновление авиасообщения с Россией. Большинство находящихся в зале парламентариев ответили на это негодованием.
Вашадзе вступил в спор с Берая, который не выдержал и накинулся на оппонента.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.
В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
В Госдепе заявили, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией будет предметом нарастающей обеспокоенности США и других западных стран.