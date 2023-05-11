В США пригрозили грузинским компаниям санкциями при возобновлении авиасообщения с Россией

В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

«Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций», — цитирует РИА Новости официального представителя Госдепартамента Веданта Патела.

Он пояснил, что речь идёт об обслуживании самолётов, которые попали под меры импортного и экспортного контроля.

Накануне президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не попавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.