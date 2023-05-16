Госдеп: США будут обеспокоены в случае начала прямых перелётов между Россией и Грузией

В Госдепе заявили, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией будет предметом нарастающей обеспокоенности США и других западных стран.

«Если между Грузией и Россией начнутся прямые перелёты, это станет нарастающей обеспокоенностью не только США, но и других западных стран», — сказал первый заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая, полёты будут проводиться на самолётах отечественного производства.