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Госдеп: США будут обеспокоены в случае начала прямых перелётов между Россией и Грузией

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В Госдепе заявили, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией будет предметом нарастающей обеспокоенности США и других западных стран.
Госдеп: США будут обеспокоены в случае начала прямых перелётов между Россией и Грузией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Если между Грузией и Россией начнутся прямые перелёты, это станет нарастающей обеспокоенностью не только США, но и других западных стран», — сказал первый заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая, полёты будут проводиться на самолётах отечественного производства.

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