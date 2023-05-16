Минтранс: авиакомпания «Азимут» планирует начать рейсы в Грузию с 19 мая

Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая, полёты будут проводиться на самолётах отечественного производства.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как утверждают в министерстве, авиакомпания получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полётов с частотой семь рейсов в неделю.

«Перевозчик планирует начать полёты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства», — сказали там.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.