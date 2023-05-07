«В качестве устрашения»: на Западе заявили о намерении Евросоюза применить новый способ «наказания» России

Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, сообщает немецкое агентство DPA. Утверждается, что это может коснуться, в частности, товаров двойного назначения. Ранее об инициативе ограничения экспорта писала газета Politico. Говоря о санкционной политике ЕС в целом, журналисты газеты подчёркивали, что Брюсселю часто «недостаёт рычагов воздействия», чтобы убедить третьи страны следовать западному курсу. Как отмечают эксперты, рассуждения западных СМИ о возможности применения экстерриториальных санкций похожи на попытку «прощупать настроения мировой общественности» относительно возможных нововведений.

В Брюсселе грозятся применить новый способ «наказания» России: Еврокомиссия предложила дать ЕС возможность ограничивать экспорт в третьи страны, чтобы препятствовать обходу антироссийских санкций, сообщает немецкое агентство DPA.

«По имеющейся информации, конкретный план заключается в том, чтобы для начала — в качестве устрашения — создать правовую возможность ограничивать экспорт в третьи государства за предполагаемый обход санкций. Если этого будет недостаточно, в качестве второго шага можно будет действительно остановить определённые поставки. В частности, это, вероятно, коснётся товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях», — сообщает DPA.

В качестве примера таких товаров агентство называет приборы ночного видения, которые используют солдаты и охранные фирмы, а также охотники.

По версии Брюсселя, среди стран, через которые якобы «осуществляется обход санкций против России», — Казахстан, Армения, Объединённые Арабские Эмираты и другие. При этом агентство утверждает, что в течение уже нескольких месяцев большое количество продукции из самих государств — членов ЕС не поставляется в Россию. Помимо товаров двойного назначения, таких как, например, приборы ночного видения и беспилотники, это касается и «определённых типов машин или конкретных компьютерных микросхем», уточняет DPA.

«Помимо всего прочего, наряду с новым инструментом для контроля за экспортом будут также введены дополнительные штрафные меры против людей и организаций, которые поддерживают российскую захватническую войну против Украины», — добавили в немецком информагентстве.

Ранее, 28 апреля, газета Politico со ссылкой на трёх неназванных дипломатов ЕС сообщила, что в контексте следующего пакета санкций ЕС, вводимых против России, европейские чиновники разрабатывают планы по введению «экономических штрафных» ограничений в отношении третьих стран, если те не соблюдают западные рестрикции или «не могут объяснить внезапный рост торговли товарами», находящимися под санкционным запретом.

«Подобный механизм… станет первым шагом к практике так называемых вторичных или экстерриториальных санкций, которая уже используется Соединёнными Штатами», — отмечает Politico.

Как сказал в разговоре с журналистами издания один из дипломатов, «это было бы важным изменением в политике для ЕС».

По мнению Politico, нынешняя европейская инициатива иллюстрирует усиливающееся раздражение ЕС относительно обхода западных антироссийских санкций со стороны «недобросовестных стран и бизнеса». А инициатива по введению вторичных санкций связана с тем, что Брюсселю «недостаёт рычагов воздействия», чтобы убедить третьи страны следовать западному курсу, полагают журналисты. По данным издания, на постсоветском пространстве «посредники стремятся нажиться на перепродаже в Россию недоступных товаров». Речь идёт, в частности, о таких государствах, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, пишет Politico.

Лидеры стран ЕС на саммите европейского объединения

AP

Однако, по словам одного из дипломатов, ЕС должен действовать осторожно, чтобы такой подход «не подтолкнул» эти страны «в руки Индии, Китая или России».

«Необходимо найти баланс между жёстким противодействием нечестной торговле и поддержанием экономических связей», — приводит издание слова европейского диппредставителя.

При этом дипломаты отмечают, что пока нет полной ясности, как будет работать этот механизм. В частности, неизвестно, будут ли налагаться санкции на целые страны или же рестрикциям подвергнутся только отдельные лица или организации, работающие в определённых государствах.

«Будут бить и по мировой экономике»

Напомним, ещё до появления сообщений западных СМИ о возможности введения экстерриториальных рестрикций в середине апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила в интервью телеканалу CNBC, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. По её словам, в Евросоюзе должны быть уверены, что Россия не найдёт возможности обойти эти санкционные ограничения.

Оценив намерения Брюсселя, в Кремле заявили о том, что очередные антироссийские рестрикции будут способствовать «нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».

«Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, — они, конечно, будут бить и по мировой экономике», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва

globallookpress.com

© Petrov Sergey

В свою очередь, спикер Государственной думы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» подчеркнул, что граждане Европы на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя о введении санкций против России.

«Продемонстрировать решимость бороться с Россией»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сообщения западных СМИ об инициативе Брюсселя относительно запрета на экспорт в третьи страны похожи на попытку «прощупать настроения мировой общественности относительно возможных нововведений».

«При этом у ЕС уже давно не осталось сил вводить какие-либо ограничения против России, а тем более экстерриториальные. С каждой новой серией санкционных мер Евросоюзу всё труднее справляться с их экономическими и социальными последствиями. Никуда не делось также возмущение ряда стран ЕС из-за выбранного курса и разногласия по этому поводу», — сказал Шаповалов в беседе с RT.

Вместе с тем, инициируя обсуждение нового пакета санкций против Москвы, Брюссель пытается подать очередной сигнал Вашингтону и Киеву, подтверждает свою лояльность, полагает эксперт.

«Евросоюз хочет продемонстрировать своим американским союзникам решимость бороться с Россией. И такое поведение Брюсселя понятно на фоне перманентных требований США об усилении санкционного давления на РФ. В то же время ЕС пытается маневрировать и тянуть время, поскольку Брюссель давно исчерпал свои санкционные возможности. Евросоюз уже не сможет ввести никаких санкций, которые бы нанесли хоть какой-то серьёзный ущерб российской экономике. Одновременно мы наблюдаем колоссальные негативные последствия для самой Европы, в первую очередь в энергосфере: ЕС до сих пор не может найти замену российским энергоресурсам», — напомнил Шаповалов.

Ещё одним результатом санкционной политики ЕС против России стал значительный рост инфляции в странах объединения, отметил эксперт.

«Европейские лидеры с началом своего санкционного курса были очень оптимистично настроены и полагали, что именно в РФ будет гиперинфляция. В итоге в России был лишь незначительный рост цен, а ряд государств ЕС накрыла серьёзная инфляционная волна. Кроме того, негативным последствием для стран Евросоюза стало бегство европейского производителя за океан, в США, поскольку энергоносители там дешевле. Но негативное воздействие европейских санкций на сам ЕС только начинается — союз будет ещё десятилетия испытывать проблемы из-за своей абсолютно непродуманной санкционной политики», — сказал эксперт.

При этом Шаповалов уверен, что, если Евросоюз всё-таки решит ввести запрет на экспорт в третьи страны для противодействия России, это «обескровит и так умирающую экономику Европы».

«Дело в том, что сейчас ЕС пытается выживать за счёт обходных путей через те самые третьи страны, по сути, нарушая свои собственные санкции, введённые против России. Если же ЕС реализует инициативу, это нанесёт колоссальный урон европейской экономике, а также рассорит Евросоюз со странами незападного мира, в том числе в Азии», — отметил аналитик.

Схожего мнения придерживается доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его мнению, вводить такого рода меры было бы со стороны Брюсселя «весьма опрометчиво».

«ЕС надеется таким образом усилить давление на государства и компании, которые поставляют в Россию западные товары по механизму параллельного импорта, который абсолютно легален, но тем не менее выступает в качестве инструмента преодоления недружественных европейских экономических мер. Однако эта система настолько сложна, настолько многоступенчата, в ней задействовано такое количество компаний и государств, что Брюсселю едва ли удастся каким-либо санкционным пакетом пресечь функционирование этого разветвлённого механизма», — сказал Фельдман в комментарии RT.

Еврокомиссия

AP

© Olivier Matthys

Впрочем, по словам эксперта, ЕС находится в безвыходной ситуации и готов демонстрировать политическую волю для реализации инициативы даже тогда, когда «её реальный эффект де-факто недостижим».

«Это действительно декларация о намерениях, причём не имеющих ничего общего с объективным положением вещей. Каждый новый санкционный пакет Евросоюза появляется скорее на потеху мировой общественности как очередной свод рестрикций, абсолютно невоплотимых в жизнь», — подытожил Фельдман.