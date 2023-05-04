Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Политэкономист Дудчак рассказал о последствиях антироссийских санкций для стран ЕС

Короткая ссылка
Политэкономист Александр Дудчак заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на страны, которые их вводят.
Политэкономист Дудчак рассказал о последствиях антироссийских санкций для стран ЕС
  • AP

«Уже в немецком бундестаге признают, что санкции действуют против экономики Германии. И то, что происходит, говорит о кризисе жанра», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как считает эксперт, антироссийские меры не проходят бесследно для стран Евросоюза и «Большой семёрки».

Дудчак также напомнил, что целью ряда стран является нормальное функционирование вне санкций против России.

«Могут попытаться ввести ограничения против них, но таким образом просто построят забор вокруг себя и своих союзников», — считает эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить