Политэкономист Александр Дудчак заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на страны, которые их вводят.

«Уже в немецком бундестаге признают, что санкции действуют против экономики Германии. И то, что происходит, говорит о кризисе жанра», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как считает эксперт, антироссийские меры не проходят бесследно для стран Евросоюза и «Большой семёрки».

Дудчак также напомнил, что целью ряда стран является нормальное функционирование вне санкций против России.

«Могут попытаться ввести ограничения против них, но таким образом просто построят забор вокруг себя и своих союзников», — считает эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.