Спикер ГД Володин: граждане Европы на себе испытывают тяжести решения о санкциях Брюсселя
- РИА Новости
По его словам, экономика «начинает трещать», а инфляция зашкаливает.
При этом, когда речь идёт о гражданах европейских стран, они на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя, добавил Володин.
«За это время ряд правительств уже ушли в отставку. Если говорить про Соединённые Штаты Америки, там кризис просто-напросто достигает своего апогея. И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан», — сказал спикер Госдумы.
Ранее газета Politico со ссылкой на официальный источник, имя которого не называется, сообщила, что команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начала прорабатывать санкции против России ещё в ноябре 2021 года, ещё до начала российской спецоперации на Украине и до начала переговоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.