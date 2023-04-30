Спикер ГД Володин: граждане Европы на себе испытывают тяжести решения о санкциях Брюсселя

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» прокомментировал ситуацию в странах Запада из-за антироссийских санкций.

По его словам, экономика «начинает трещать», а инфляция зашкаливает.

При этом, когда речь идёт о гражданах европейских стран, они на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя, добавил Володин.

«За это время ряд правительств уже ушли в отставку. Если говорить про Соединённые Штаты Америки, там кризис просто-напросто достигает своего апогея. И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан», — сказал спикер Госдумы.

Ранее газета Politico со ссылкой на официальный источник, имя которого не называется, сообщила, что команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начала прорабатывать санкции против России ещё в ноябре 2021 года, ещё до начала российской спецоперации на Украине и до начала переговоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.