Politico: фон дер Ляйен начала работу над санкциями против России ещё в ноябре 2021 года

Команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начала прорабатывать санкции против России ещё в ноябре 2021 года, ещё до начала российской спецоперации на Украине и начала переговоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

О том, что такая работа Еврокомиссия началась в конце 2021 года, пишет Politico со ссылкой на официальный источник, имя которого не называется.

Как утверждается, в тот момент президент США Джо Байден после брифинга представителей американской разведки по поводу сосредоточения российских военных у границ Украины «забил тревогу».

После этого команда фон дер Ляйен «тайно работала с администрацией США над пакетом санкций, которые можно было принять в случае, если Москва решит ввести войска через границу».

С началом СВО Еврокомиссия уже была готова к таким санкциям, пишет газета.

20 апреля Джо Байден обсудил с Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.