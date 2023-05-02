Давление на оппозицию: Санду поблагодарила ЕС за создание механизма против лиц, «дестабилизирующих ситуацию в стране»

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила ЕС за создание механизма введения санкций против лиц, «дестабилизирующих ситуацию в стране». По её словам, это позволит поддержать безопасность в республике. Ранее Совет ЕС по просьбе Кишинёва разработал правовую основу для введения рестрикций против тех, кто якобы пытается подорвать демократические процессы в Молдавии. Ограничения будут предусматривать, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. Как отмечают аналитики, подобные санкции нацелены главным образом на молдавскую оппозицию.

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала создание в ЕС механизма введения санкций против лиц, якобы дестабилизирующих ситуацию в стране. Соответствующее заявление распространила пресс-служба главы республики.

«Благодаря этому решению Европейский союз сможет заморозить активы и заблокировать въезд в ЕС людей, которые подрывают демократический политический процесс или пытаются свергнуть конституционный строй, в том числе путём насильственных действий», — цитирует Санду агентство Moldpres.

По словам политика, принятие Брюсселем подобных мер свидетельствует о поддержке Евросоюзом европейского курса Кишинёва.

«Мы благодарим Европейский союз за поддержку, предложенную для сохранения стабильности и безопасности в стране путём введения индивидуальных санкций против тех, кто хочет вызвать дестабилизацию. Мы благодарим Румынию за её постоянное участие и твёрдую поддержку этой важной для Молдовы инициативы. Принятие этого санкционного режима — чёткое доказательство поддержки Евросоюзом Молдовы, нашего европейского пути и обеспечения мира и стабильности в регионе», — сказала Санду.

Напомним, 28 апреля Европейский союз объявил о создании санкционного механизма для противодействия попыткам дестабилизации Молдавии, которые якобы усилились на фоне проведения Россией СВО. Как отмечают аналитики, фактически ЕС создал инструмент для ввода рестрикций против молдавской оппозиции.

На сайте Совета ЕС указано, что новый механизм позволяет Брюсселю «принимать меры в отношении лиц, которые препятствуют или подрывают демократический политический процесс, в том числе проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный строй, в том числе посредством насильственных действий».

«Также объектами будущих ограничительных мер могут стать лица, участвующие в серьёзных финансовых нарушениях, связанных с государственными средствами и несанкционированным экспортом капитала, в масштабах, позволяющих контролировать или серьёзно влиять на действия государственных органов власти», — указано в сообщении.

Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Legion-Media

© Ducu Rodionoff

В Брюсселе отметили, что санкции будут предусматривать замораживание активов, запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, а также запрет на въезд в ЕС физическим лицам. В Совете ЕС добавили, что данный механизм был создан по запросу властей Молдавии.

«Новый санкционный режим даст нам возможность продолжать укреплять устойчивость Молдавии, принимая меры в отношении тех, кто стремится дестабилизировать данную страну. Это важный политический сигнал о том, что в текущих непростых обстоятельствах ЕС поддерживает Молдавию», — отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, задействование Брюсселем механизма рестрикций может серьёзно осложнить деятельность молдавской оппозиции.

«Ввод таких санкций означает, что оппоненты Санду не смогут выезжать в Европу и пользоваться финансовыми сбережениями. Это, конечно, создаст им проблемы и затруднит их работу», — указал аналитик в разговоре с RT.

Давление на лидеров оппозиции

Стоит отметить, что это не единственная мера, которую в последнее время приняли в ЕС для укрепления позиций нынешних молдавских властей внутри страны. 24 апреля Брюссель объявил об учреждении в Молдавии партнёрской миссии Евросоюза (EUPM Moldova). Её цель заключается в повышении устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность.

EUPM также должен противодействовать иностранным информационным манипуляциям и вмешательству. Мандат миссии рассчитан на два года.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, под прикрытием этой миссии Брюссель фактически будет управлять Молдавией.

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«Акцентируя «партнёрский» характер новой миссии, еэсовцы, как всегда, лукавят... Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — сказала дипломат.

На фоне поддержки со стороны ЕС Санду продолжает оказывать давление на оппозицию в стране. Так, 1 мая прокуратура Молдавии сообщила о задержании вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, которая подозревается в нарушениях правил финансирования партии. Задержание было произведено из-за якобы несоблюдения политиком условий применённой к ней меры пресечения.

Между тем её адвокат Аурелиу Коленко считает, что власти Молдавии не имели оснований для задержания. Юрист напомнил, что в отношении Таубер не было избрано никакой меры пресечения и ей не запрещалось покидать Молдавию. По его словам, дело в отношении Таубер — политический заказ.

Ранее руководство Молдавии заявляло о намерении запретить депутатам партии «Шор» выступать в парламенте. Помимо этого, в прошлом году правительство страны направило в Конституционный суд запрос о ликвидации этой политической силы, но получило отказ.

Уголовные дела были также возбуждены против представителей Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом в интервью «Известиям» сообщил её лидер, экс-президент страны Игорь Додон.

«Продолжается давление на лидеров оппозиции — только на меня завели десять или 13 уголовных дел, я их уже не считаю. Все мои коллеги по Партии социалистов тоже имеют по несколько дел, идёт серьёзный прессинг», — заявил политик, который несколько месяцев провёл под домашним арестом.

Игорь Додон

globallookpress.com

Санду проводит подобную репрессивную политику в условиях продолжающего действовать в стране с октября 2021 года режима ЧП. Изначально он был введён из-за сложной ситуации в энергетике и предоставляет комиссии по чрезвычайным ситуациям возможность вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять средства из бюджета, а также координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.

Также на время ЧП молдавские власти приостановили действие лицензий нескольких телеканалов — Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV — из-за того, что они «недобросовестно» освещали конфликт на Украине. В конце марта 2023 года режим ЧП был продлён на 60 дней.

«Против правил и идеалов демократии»

По словам Владимира Жарихина, Санду обратилась к ЕС за помощью, так как чувствует неустойчивость своей власти.

«Санду чувствует неустойчивость своего положения и снижение популярности среди населения из-за её неудачной экономической политики и слишком радикально прозападного курса. Сочетание этих факторов создаёт у неё неуверенность, которую она пытается преодолеть с помощью недемократических и авторитарных методов», — заявил аналитик.

Напомним, Майя Санду пришла к власти в 2020-м. В следующем году её партия «Действие и солидарность» победила на парламентских выборах и сформировала правительство.

Как напоминает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, при Санду в стране наблюдалось ухудшение социально-экономических показателей, что привело к массовым акциям протеста.

«Массовые протесты, которые мы недавно наблюдали в Молдавии, являются для Санду серьёзной проблемой. Их причину следует искать не столько во внешнеполитической ориентации властей, сколько во внутренней ситуации в стране. Рост тарифов на энергоносители и другие коммунальные услуги вызывает массовое недовольство у населения», — отметил политолог в разговоре с RT.

Антиправительственные протесты в Кишинёве, март 2023 года

Gettyimages.ru

© Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

Особое беспокойство у Санду, говорят аналитики, вызывает ситуация в Гагаузии, где во второй тур выборов главы региона вышли представители оппозиции — Григорий Узун из ПСРМ и Евгения Гуцул из партии «Шор». Считающийся лояльным Санду кандидат Дмитрий Кройтор занял лишь пятое место.

Сергей Маргулис считает, что в этих условиях Санду будет использовать различные формы давления на оппозицию, в том числе санкции ЕС.

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«Майя Санду является в молдавском истеблишменте представителем прорумынских и проевропейских сил. Эти силы пытаются максимально ослабить своих политических оппонентов, в том числе экс-президента Игоря Додона. Для этого Санду будет прибегать к любым механизмам, которые позволят оказать на оппозицию давление», — заявил Маргулис.

При этом аналитик констатирует, что Брюссель готов закрыть глаза на притеснение в Молдавии оппозиции, так как Кишинёв преследует дружественных РФ политиков.

«ЕС никак на эти притеснения не отреагирует. Та же партия «Шор» явно ориентируется на Россию. Следовательно, в нынешних политических условиях за их преследование Санду в ЕС никто осуждать не станет», — отметил Маргулис.

По мнению Владимира Жарихина, подобного рода двойные стандарты — норма для Евросоюза.