Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии

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Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.
Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня утвердил создание миссии партнёрства ЕС для Молдавии в рамках общей внешней и оборонной политики ЕС», — сообщается в заявлении.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.

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