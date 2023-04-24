Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии
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Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС сегодня утвердил создание миссии партнёрства ЕС для Молдавии в рамках общей внешней и оборонной политики ЕС», — сообщается в заявлении.
Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.
Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.
Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.