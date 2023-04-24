Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии

Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня утвердил создание миссии партнёрства ЕС для Молдавии в рамках общей внешней и оборонной политики ЕС», — сообщается в заявлении.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут занять годы.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.