Глава парламента Молдавии Гросу: переговоры о вступлении в ЕС могут занять годы

Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут занять годы, считает лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность», председатель парламента Игорь Гросу.

По его мнению, важно начать переговоры в 2023 году.

«Переговоры — это длительный процесс, который может занять годы, каждая страна устанавливает скорость, с которой она переходит от одной главы к другой. Для нас важно иметь этот старт», — сказал он в эфире TVR Moldova, его слова приводит РИА Новости.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.