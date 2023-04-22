Глава парламента Молдавии Гросу: переговоры о вступлении в ЕС могут занять годы
- РИА Новости
По его мнению, важно начать переговоры в 2023 году.
«Переговоры — это длительный процесс, который может занять годы, каждая страна устанавливает скорость, с которой она переходит от одной главы к другой. Для нас важно иметь этот старт», — сказал он в эфире TVR Moldova, его слова приводит РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.
Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.