Узнать больше

Санду потребовала от депутатов Молдавии поддержать её курс в Евросоюз «без всяких условий»

Короткая ссылка
Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.
Санду потребовала от депутатов Молдавии поддержать её курс в Евросоюз «без всяких условий»
  • Gettyimages.ru

«Уважаемые депутаты, которые не поддерживают вступление Молдавии в Евросоюз, какая партийная идеология мешает вам признать, что у Молдавии нет другого пути развития, кроме интеграции в Евросоюз? Куда нас привели все эти возможности, которые обещали людям? СНГ, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, варианты с одними и с другими нас никуда не привели», — цитирует её ТАСС.

По словам Санду, разные партии пробовали разные пути развития, но все они были провальными.

«Призываю все политические силы поддержать присоединение Молдавии к ЕС без всяких условий», — сказала политик.

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» желает начать переговоры о вступлении республики в Евросоюз в конце 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.

Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить