Западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

Об этом рассказал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

«Запад сказал, что он нам хочет принести свои ценности. Свобода слова, да? Закрыли шесть телеканалов. Запад просто даже свой рот не открыл, даже не обмолвился словом, что что-то происходит. Сняли вице-председателя моей партии с выборов, где она в первом туре набрала 49,8%. Сняли её со второго тура, в семь утра, решением суда», — рассказал политик.

У людей отобрали главное право демократии — свободу волеизъявления, считает он.

«В Европе говорят, на Западе говорят, что они уважают свободу слова. Но о какой свободе слова мы говорим, если больше половины лидеров оппозиции просидели в тюрьме или сидят в тюрьме», — продолжил он.

Шор подчеркнул, что все ценности, которые обещает принести Запад в Молдавию, — это фикция.

«Фикция, которую нам пытались продать, рассказать, что они существуют в действительности. Их нету. Но тем не менее нас обязывают в них верить. Но человека можно обмануть… знаете как, можно обмануть одного человека, можно слукавить перед двумя. Но постоянно врать всему народу невозможно. А это происходит сегодня… именно это происходит сегодня в нашей стране», — сказал оппозиционный политик.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.

В МИД Молдавии после этого не согласились со словами Лаврова, отметив, что в Кишинёве давно определились с будущим страны, которая является «частью свободного мира».