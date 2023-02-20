Правящая партия Молдавии желает начать переговоры о вступлении в ЕС к концу года

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» желает начать переговоры о вступлении республики в Евросоюз в конце 2023 года, сообщил председатель политсилы Игорь Гросу.

«Мы предлагаем перейти к следующему этапу евроинтеграции и к концу года начать переговоры о вступлении в ЕС. Мы должны действовать сообща, и с помощью наших друзей в ЕС, США и других партнёров мы обязательно добьёмся поставленных целей. Молдавия — мирная страна, мы выступаем за свободу в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее напомнил, что Украине и Молдавии перед вступлением в Евросоюз придётся решить проблемы с коррупцией, верховенством закона и соблюдением прав человека.