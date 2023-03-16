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В Кишинёве манифестанты вышли на антиправительственную демонстрацию

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Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли на антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что колонна манифестантов с транспарантами движется по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента.

«Мы будем выходить снова и снова, пока не добьёмся наших требований. Власти обокрали собственное население — тарифы на отопление, газ и электричество сильно накручены», — сказал один из лидеров протестного движения, депутат городского собрания Кишинёва Юрий Кузнецов.

14 марта сторонники оппозиции в Молдавии пикетировали Дом правительства в Кишинёве и призывали власти оплатить счета населения за газ и электричество за три зимних месяца.

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