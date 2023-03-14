Оппозиция в Кишинёве пикетирует Дом правительства и требует встречи с премьером Молдавии

Сторонники оппозиции в Молдавии пикетируют Дом правительства в Кишинёве и призывают власти оплатить счета населения за газ и электричество за три зимних месяца.

Об этом сообщает РИА Новости.

Манифестанты скандируют «Долой Майю Санду», «Позор», «Хотим достойной жизни».

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер на стихийном митинге сказала, что требования политсилы пока не были услышаны.

«Мы сегодня лично пришли к премьеру Дорину Речану, чтобы потребовать от него отреагировать на требования народа», — отметила она.

По её словам, люди хотят «лично переговорить с премьером Речаном».

«Мы сформировали группу из числа депутатов фракции «Шор» и 25 манифестантов, представителей районов», — сказала Таубер.

Ранее партия «Шор» призвала граждан выйти на очередной протест в Кишинёве 16 марта.

Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.