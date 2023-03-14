Узнать больше

Молдавская партия «Шор» призвала граждан выйти на очередной протест 16 марта

Короткая ссылка
Молдавская оппозиционная партия «Шор» призвала граждан выйти на очередной протест в Кишинёве 16 марта.
Молдавская партия «Шор» призвала граждан выйти на очередной протест 16 марта
  • РИА Новости

«Мы призываем граждан массово прийти к парламенту в четверг, 16 марта, в 11:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении в соцсетях партии. 

Отмечается, что жители Молдавии потребуют от депутатов парламента принять правовой механизм, который позволит властям оплатить коммунальные счета граждан.

Как пишет РИА Новости, депутаты от партии «Шор» зарегистрируют в парламенте законопроект, позволяющий удовлетворить требование более 700 тыс. граждан, которые подписали инициативу о полной оплате коммунальных счетов граждан за эту зиму.

Ранее вице-председатель молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что Евросоюз не замечает давления на оппозицию в Молдавии, поскольку оно исходит от проевропейских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить