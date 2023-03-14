Молдавская партия «Шор» призвала граждан выйти на очередной протест 16 марта

Молдавская оппозиционная партия «Шор» призвала граждан выйти на очередной протест в Кишинёве 16 марта.

«Мы призываем граждан массово прийти к парламенту в четверг, 16 марта, в 11:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении в соцсетях партии.

Отмечается, что жители Молдавии потребуют от депутатов парламента принять правовой механизм, который позволит властям оплатить коммунальные счета граждан.

Как пишет РИА Новости, депутаты от партии «Шор» зарегистрируют в парламенте законопроект, позволяющий удовлетворить требование более 700 тыс. граждан, которые подписали инициативу о полной оплате коммунальных счетов граждан за эту зиму.

Ранее вице-председатель молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что Евросоюз не замечает давления на оппозицию в Молдавии, поскольку оно исходит от проевропейских властей.