Замглавы партии «Шор» Таубер: ЕС не замечает давление на оппозицию в Молдавии
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Таким образом она прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о праве граждан Грузии на мирный протест.
«Люди в Молдавии должны пользоваться такими же правами, которые универсальны для всех, так как мы ничем не хуже жителей Германии, Франции или Италии», — сказала она.
По её словам, граждане вышли на протест в Кишиневе, «и агрессия была спровоцирована со стороны полиции».
«Мне хочется спросить господина Борреля, не хочет ли он прокомментировать то, что происходит в нашей стране», — цитирует её ТАСС.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.
Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.