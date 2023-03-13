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Замглавы партии «Шор» Таубер: ЕС не замечает давление на оппозицию в Молдавии

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Вице-председатель молдавской партии «Шор» Марина Таубер в интервью телеканалу «Первый в Молдове» заявила, что Евросоюз не замечает давление на оппозицию в Молдавии, поскольку оно исходит от проевропейских властей.
Замглавы партии «Шор» Таубер: ЕС не замечает давление на оппозицию в Молдавии
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Таким образом она прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о праве граждан Грузии на мирный протест.

«Люди в Молдавии должны пользоваться такими же правами, которые универсальны для всех, так как мы ничем не хуже жителей Германии, Франции или Италии», — сказала она.

По её словам, граждане вышли на протест в Кишиневе, «и агрессия была спровоцирована со стороны полиции».

«Мне хочется спросить господина Борреля, не хочет ли он прокомментировать то, что происходит в нашей стране», — цитирует её ТАСС.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.

Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

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