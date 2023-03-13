В ЕС утверждают, что помогают Молдавии противостоять «вредоносному вмешательству» России
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Стано утверждает, что в последние месяцы в ЕС видели, что «Молдавия становилась мишенью российской вредоносной деятельности по вмешательству во внутренние дела».
По его словам, в Брюсселе продолжают поддерживать Кишинёв в сфере энергобезопасности, обороны, оказывают макрофинансовую помощь.
«Всё это ЕС делает, чтобы усилить способность Молдавии противостоять этому вредоносному вмешательству со стороны России», — цитирует его РИА Новости.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире радиостанции «Молдова» заявил, что рассчитывает на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО.
Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.
В сентябре замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что планы ЕС поставить Молдавии беспилотники вызывают вопросы у российской стороны об истинных целях такой политики на фоне враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы.