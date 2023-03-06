Спикер парламента Гросу: Молдавия надеется на помощь ЕС в вопросе приобретения сил ПВО
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По его словам, у Молдавии не такая большая территория, чтобы нужно было много систем ПВО.
«Я знаю, что будет такая помощь, готовность выразили европейские власти, речь идёт о программе European Peace Facility», — передаёт слова Гросу РИА Новости.
В сентябре замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что планы ЕС поставить Молдавии беспилотники вызывают вопросы у российской стороны об истинных целях такой политики на фоне враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы.