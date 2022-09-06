В МИД России заявили о вопросах к ЕС на фоне планов поставить Молдавии беспилотники

Планы ЕС поставить Молдавии беспилотники вызывают вопросы у российской стороны об истинных целях такой политики на фоне враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Выделение по линии ЕС практически равного годовому военному бюджету страны объёма помощи на покрытие расходов, связанных с предоставлением нелетальной военной техники, в том числе мобильных платформ и дронов, вызывает серьёзные вопросы относительно истинных целей такой политики», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что обеспечение собственной безопасности — внутреннее дело каждого государства. При этом Руденко усомнился в том, что её укреплению поспособствует наращивание военного потенциала республики, которая официально находится в нейтральном статусе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую европейскую систему противовоздушной обороны.

Также немецкий канцлер предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.