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Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии

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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.
Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии
  • AP

Об этом он заявил во время своего выступления в Карловом университете в Праге. Его слова приводит РИА Новости.

Для того чтобы достичь этих целей, Шольц призвал ЕС к осуществлению институциональных реформ, призванных упростить процедуру вступления новых членов.

В ходе своего выступления канцлер Германии заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.

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