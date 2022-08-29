Канцлер Германии Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую европейскую систему противовоздушной обороны.

«Совместно созданная система ПВО в Европе была бы дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО», — приводит РИА Новости его слова во время выступления в Карлове университете в Праге.

Шольц заявил, что единая система ПВО была бы выгодной с точки зрения безопасности для всей Европы.

Также немецкий канцлер предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.