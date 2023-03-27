Власти Молдавии могут запретить оппозиционной партии «Шор» делать заявления в парламенте

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) попытается запретить оппозиционной партии «Шор» делать заявления в парламенте республики, потому что они «дезинформируют население», заявил председатель законодательного органа Игорь Гроссу.

«То, что делают представители этой ОПГ, так называемой партии, — это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Власти примут необходимые меры, мы обсудим на заседании парламента эти заявления и действия, которые не позволят этим криминальным элементам использовать трибуну парламента для дезинформации населения», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Агентство уточняет, что таким образом Гроссу прокомментировал слова вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер о готовящейся провокации у границ с Приднестровьем.

Президент Молдавии Майя Санду ранее попросила правительство решительно реагировать на акции протеста в республике, которые она расценила как попытки дестабилизации в стране со стороны оппозиции.

Также она утверждает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Санду раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.