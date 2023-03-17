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Санду просит правительство Молдавии решительно реагировать на акции протеста в республике

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Президент Молдавии Майя Санду просит правительство решительно реагировать на акции протеста в республике, которые она расценила как попытки дестабилизации в стране со стороны оппозиции.
Санду просит правительство Молдавии решительно реагировать на акции протеста в республике
  • РИА Новости

«Призываю правительство (Дорина. — RT) Речана решительно реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране», — сказала президент, её слова приводит ТАСС.

Санду осудила акции протеста, заявив, что организующая их оппозиционная партия «Шор» преследует «цель незаконного свержения действующей власти».

16 марта сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли на очередную антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике.

14 марта сторонники оппозиции в Молдавии пикетировали Дом правительства в Кишинёве и призывали власти оплатить счета населения за газ и электричество за три зимних месяца.

Власти Молдавии после этого ввели несколько новых ограничений для участников акций протеста. Так, например, активистам теперь нельзя использовать корпоративную символику и носить бронежилеты, нательные камеры и портативные радиостанции.

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