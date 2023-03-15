Комиссия по ЧС Молдавии запретила выходить на протесты в бронежилетах

Власти Молдавии ввели несколько новых ограничений для участников акций протеста. Так, например, активистам нельзя использовать корпоративную символику и носить бронежилеты, нательные камеры и портативные радиостанции.

Об этом сообщило правительство республики.

«Члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям запретили использование корпоративной символики юридических лиц во время собраний, публичных демонстраций, митингов или других публичных мероприятий. Исключение составят нерабочие праздничные дни», — говорится в заявлении.

12 марта в центре Кишинёва прошёл митинг «Движения для народа», завершившийся принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

Перед этим на митинге в столице республики произошли стычки полиции и участников протестов. Накануне мероприятия президент Молдавии Майя Санду выразила опасения, что во время протеста возможны беспорядки.

Сторонники оппозиции в Молдавии продолжат протесты в четверг, 16 марта.