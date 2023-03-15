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Комиссия по ЧС Молдавии запретила выходить на протесты в бронежилетах

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Власти Молдавии ввели несколько новых ограничений для участников акций протеста. Так, например, активистам нельзя использовать корпоративную символику и носить бронежилеты, нательные камеры и портативные радиостанции.
Комиссия по ЧС Молдавии запретила выходить на протесты в бронежилетах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило правительство республики.

«Члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям запретили использование корпоративной символики юридических лиц во время собраний, публичных демонстраций, митингов или других публичных мероприятий. Исключение составят нерабочие праздничные дни», — говорится в заявлении.

12 марта в центре Кишинёва прошёл митинг «Движения для народа», завершившийся принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

Перед этим на митинге в столице республики произошли стычки полиции и участников протестов. Накануне мероприятия президент Молдавии Майя Санду выразила опасения, что во время протеста возможны беспорядки.

Сторонники оппозиции в Молдавии продолжат протесты в четверг, 16 марта.

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