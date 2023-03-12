Протестующие в Кишинёве завершили митинг и выдвинули ультиматум властям

В центре Кишинёва завершился митинг «Движения для народа» принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

Как сообщает РИА Новости, протестующие дали властям сутки на исполнение требования.

Ранее на митинге в Кишинёве произошли стычки полиции и участников протестов.

Таубер сообщила, что на митинге в Кишинёве её ударил начальник полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.