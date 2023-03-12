Протестующие в Кишинёве завершили митинг и выдвинули ультиматум властям
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«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.
Как сообщает РИА Новости, протестующие дали властям сутки на исполнение требования.
Ранее на митинге в Кишинёве произошли стычки полиции и участников протестов.
Таубер сообщила, что на митинге в Кишинёве её ударил начальник полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.