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Замглавы партии «Шор» Таубер подаст жалобу на ударившего её начальника полиции Молдавии

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Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер сообщила, что на митинге в Кишинёве её ударил начальник полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.
Замглавы партии «Шор» Таубер подаст жалобу на ударившего её начальника полиции Молдавии
  • AP

В ходе митинга произошла стычка, во время которой молдавские силовики пытались остановить протестующих во главе с Таубер.

Как пишет Sputnik Молдавия, Таубер заявила, что как депутат парламента подаст официальную жалобу на действия Чернэуцану.

Ранее на митинге в Кишинёве произошли стычки полиции и участников протестов.

Участники митинга призывают молдавское правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки властей.

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