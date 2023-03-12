Замглавы партии «Шор» Таубер подаст жалобу на ударившего её начальника полиции Молдавии
- AP
В ходе митинга произошла стычка, во время которой молдавские силовики пытались остановить протестующих во главе с Таубер.
Как пишет Sputnik Молдавия, Таубер заявила, что как депутат парламента подаст официальную жалобу на действия Чернэуцану.
Ранее на митинге в Кишинёве произошли стычки полиции и участников протестов.
Участники митинга призывают молдавское правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки властей.