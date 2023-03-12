Замглавы партии «Шор» Таубер подаст жалобу на ударившего её начальника полиции Молдавии

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер сообщила, что на митинге в Кишинёве её ударил начальник полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.

В ходе митинга произошла стычка, во время которой молдавские силовики пытались остановить протестующих во главе с Таубер.

Как пишет Sputnik Молдавия, Таубер заявила, что как депутат парламента подаст официальную жалобу на действия Чернэуцану.

Ранее на митинге в Кишинёве произошли стычки полиции и участников протестов.

Участники митинга призывают молдавское правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки властей.