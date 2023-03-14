Сторонники оппозиции в Молдавии продолжат протесты 16 марта
- РИА Новости
«Мы ждали, что к нам выйдет премьер Речан. Видим, что у него нет времени на нас. Мы сформировали группу переговорщиков, готовы были лично пройти к членам правительства, чтобы ещё раз изложить свои требования. К сожалению, полиция получила указания не пропускать нас. Штурмовать Дом правительства не станем, у нас мирная акция», — цитирует РИА Новости вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер.
Она заявила, что оппозиция массово выйдет на улицы в четверг.
«Мы призываем власти страны прислушаться к позиции народа, призываем выполнить требования, призываем не нарушать наши права», — сказала Таубер.
14 марта сторонники оппозиции в Молдавии пикетировали Дом правительства в Кишинёве и призывали власти оплатить счета населения за газ и электричество за три зимних месяца.