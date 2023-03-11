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Президент Молдавии заявила о рисках беспорядков во время акции протеста 12 марта

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Президент Молдавии Майя Санду допускает, что во время протеста в Кишинёве 12 марта возможны беспорядки.
Президент Молдавии заявила о рисках беспорядков во время акции протеста 12 марта
  • Gettyimages.ru

«Такие риски (дестабилизации. — RT) существуют всегда. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем», — цитирует её РИА Новости.

Санду выразила уверенность, что полиция сможет держать ситуацию под контролем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

По его словам, в настоящее время во главе страны президент, «которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО», являясь при этом гражданкой Румынии.

В МИД Молдавии после этого не согласились со словами Лаврова, отметив, что в Кишинёве давно определились с будущим страны, которая является «частью свободного мира».

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