Захарова: ЕС своей миссией фактически будет осуществлять внешнее управление Молдавией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии, о создании которой стало известно 24 апреля.

По её словам, ЕС всё активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве.

«В качестве инструмента использует развёртывание своих полевых присутствий. Акцентируя «партнёрский» характер новой миссии, еэсовцы, как всегда, лукавят... Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — приводятся её слова на сайте МИД России.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.