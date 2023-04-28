МИД России: новая миссия ЕС в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с кардинально изменившимся характером ЕС, который трансформировался в геополитический инструмент США и НАТО.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.
19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.