МИД России: новая миссия ЕС в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации

Новая партнёрская миссия Евросоюза в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с кардинально изменившимся характером ЕС, который трансформировался в геополитический инструмент США и НАТО.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.

19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.