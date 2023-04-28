МИД России: новая миссия ЕС в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации

Короткая ссылка
Новая партнёрская миссия Евросоюза в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране.
МИД России: новая миссия ЕС в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с кардинально изменившимся характером ЕС, который трансформировался в геополитический инструмент США и НАТО.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что власти республики не пустят президента России Владимира Путина в страну.

19 апреля Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить