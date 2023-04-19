МИД Молдавии объявил о выдворении сотрудника посольства России

Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу молдавского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что сотрудника российской дипмиссии выдворяют из Молдавии после инцидента в аэропорту Кишинёва, где приземлился самолёт с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании правительства упомянул, что в момент прибытия Минниханова в аэропорту находились два представителя Российской Федерации.

Речан призвал оценить, «не заслуживает ли один из этих двух сотрудников депортации».

В российском МИД заявили, что Россия расценивает решение Молдавии объявить Минниханова нежелательным лицом в стране как очередной недружественный шаг Кишинёва в отношении Москвы.