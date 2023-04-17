МИД назвал недружественным шагом объявление Минниханова нежелательным лицом в Молдавии

Россия расценивает решение Молдавии объявить главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом в стране как очередной недружественный шаг Кишинёва в отношении Москвы.

Об этом говорится на сайте российского МИД.

«Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России», — говорится в заявлении министерства.

Там добавили, что подобные шаги Кишинёва нацелены на подрыв тесных взаимоотношений между двумя регионами России и Молдавии.

Ранее Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.

Он отметил, что по этой причине не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате.