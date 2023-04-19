В МИД Молдавии вызовут посла России Олега Васнецова из-за ситуации с Миннихановым

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В МИД Молдавии будет вызван посол России Олег Васнецов из-за ситуации с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
В МИД Молдавии вызовут посла России Олега Васнецова из-за ситуации с Миннихановым
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Publika.md.

Как отмечается, премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании правительства упомянул, что в момент прибытия Миниханова в аэропорту находились два представителя Российской Федерации.

По данным ТАСС, Речан призвал ограничить перемещение двух сотрудников российского посольства, а также оценить «не заслуживает ли один из этих двух [сотрудников] депортации».

В российском МИД заявили, что Россия расценивает решение Молдавии объявить главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом в стране как очередной недружественный шаг Кишинёва в отношении Москвы.

Ранее Минниханов сообщил, что не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате.

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