В МИД Молдавии вызовут посла России Олега Васнецова из-за ситуации с Миннихановым

В МИД Молдавии будет вызван посол России Олег Васнецов из-за ситуации с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Об этом сообщает Publika.md.

Как отмечается, премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании правительства упомянул, что в момент прибытия Миниханова в аэропорту находились два представителя Российской Федерации.

По данным ТАСС, Речан призвал ограничить перемещение двух сотрудников российского посольства, а также оценить «не заслуживает ли один из этих двух [сотрудников] депортации».

В российском МИД заявили, что Россия расценивает решение Молдавии объявить главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом в стране как очередной недружественный шаг Кишинёва в отношении Москвы.

Ранее Минниханов сообщил, что не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате.