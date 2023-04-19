В МИД Молдавии вызовут посла России Олега Васнецова из-за ситуации с Миннихановым
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Publika.md.
Как отмечается, премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании правительства упомянул, что в момент прибытия Миниханова в аэропорту находились два представителя Российской Федерации.
По данным ТАСС, Речан призвал ограничить перемещение двух сотрудников российского посольства, а также оценить «не заслуживает ли один из этих двух [сотрудников] депортации».
В российском МИД заявили, что Россия расценивает решение Молдавии объявить главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом в стране как очередной недружественный шаг Кишинёва в отношении Москвы.
Ранее Минниханов сообщил, что не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате.