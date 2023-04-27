Премьер Молдавии Речан пообещал, что власти не позволят Путину въехать в республику

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Власти Молдавии не пустят президента России Владимира Путина в страну, уверен премьер республики Дорин Речан.
Премьер Молдавии Речан пообещал, что власти не позволят Путину въехать в республику
  • AP
  • © Aurel Obreja

Глава правительства Молдавии ранее отмечал, что у властей есть длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в страну.

Как пишет РИА Новости, Речану задали вопрос, сможет ли Путин въехать в Молдавию, на что тот ответил: «Нет».

По его словам, власти Молдавии не будут терпеть попыток «вмешательства» в свою внутреннюю политику.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, «чтобы не допустить её преобразования».

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