Президент Молдавии Санду: Москва пытается помешать преобразованию республики

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Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV заявила, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, «чтобы не допустить ее преобразования».

Об этом информирует РИА Новости.

По её словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, «чтобы не допустить её преобразования, которую хотят провести власти».

«Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать, только таким образом Россия может продвигать свои интересы», — заявила Санду.

Таким образом она прокомментировала скандал с высылкой дипломатов из Молдавии и России.

Ранее стало известно, что Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня.

В российском МИД сообщили, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.

21 апреля лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность», председатель парламента Игорь Гросу допустил дальнейшее сокращение числа дипломатов России.

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