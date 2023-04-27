Президент Молдавии Санду: Москва пытается помешать преобразованию республики
Об этом информирует РИА Новости.
По её словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, «чтобы не допустить её преобразования, которую хотят провести власти».
«Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать, только таким образом Россия может продвигать свои интересы», — заявила Санду.
Таким образом она прокомментировала скандал с высылкой дипломатов из Молдавии и России.
Ранее стало известно, что Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня.
В российском МИД сообщили, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.
21 апреля лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность», председатель парламента Игорь Гросу допустил дальнейшее сокращение числа дипломатов России.