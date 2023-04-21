Председатель парламента Молдавии Гросу допустил сокращение числа дипломатов России

Лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность», председатель парламента Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova допустил дальнейшее сокращение числа дипломатов России.

Он ответил на вопрос касательно паритета числа дипломатов в молдавском посольстве в России и в российской дипмиссии в Кишинёве.

По его словам, касательно числа дипломатов из России МИД должен «представить информацию, сделать анализ».

«Тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа «икс» дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги», — цитирует его РИА Новости.

При этом Гросу назвал подобный вопрос уместным.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии объявило о выдворении сотрудника посольства России.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.