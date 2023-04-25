ТАСС: Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на молдавский дипломатический источник.
«Персоной нон грата в России объявлен Валериу Маня», — сказал он.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника молдавского посольства.
Данное решение было принято в качестве ответной меры на действия Кишинёва.