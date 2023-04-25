ТАСС: Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на молдавский дипломатический источник.

«Персоной нон грата в России объявлен Валериу Маня», — сказал он.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника молдавского посольства.

Данное решение было принято в качестве ответной меры на действия Кишинёва.