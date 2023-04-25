ТАСС: Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня

Короткая ссылка
Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня.
ТАСС: Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии Валериу Маня
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на  молдавский дипломатический источник.

«Персоной нон грата в России объявлен Валериу Маня», — сказал он.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника молдавского посольства.

Данное решение было принято в качестве ответной меры на действия Кишинёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить