МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии

Послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.

Об этом сообщили в МИД России.

«Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России», — говорится в сообщении.

Послу Молдавии был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинёва.

25 апреля вызванный в МИД России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в дипведомство.