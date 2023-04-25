МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии

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Послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.
МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщили в МИД России.

«Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России», — говорится в сообщении.

Послу Молдавии был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинёва.

25 апреля вызванный в МИД России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в дипведомство.

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