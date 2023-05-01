Адвокат вице-председателя молдавской партии «Шор» назвал её задержание политзаказом

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Адвокат Аурелиу Коленко, представляющий интересы вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, назвал в эфире Primul in Moldova её задержание политическим заказом.
Адвокат вице-председателя молдавской партии «Шор» назвал её задержание политзаказом
  • РИА Новости

«Прокурор по делу не имел права выносить такое постановление (о задержании. — RT), потому что мера пресечения может быть избрана или изменена только судом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Коленко, произошедшее можно охарактеризовать как «абсолютное злоупотребление».

«Те действия, которые происходят в последнее время, показывают, что это политический заказ, чтобы расправиться с политическими оппонентами», — отметил он.

Юрист подчеркнул, что у Таубер не было запрета на выезд из Молдавии и она заранее через адвокатов предупредила прокуроров и суд о запланированной трёхдневной поездке.

Ранее в прокуратуре Молдавии заявили о задержании Таубер, которая подозревается в нарушении правил финансирования партии.

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