Адвокат вице-председателя молдавской партии «Шор» назвал её задержание политзаказом

Адвокат Аурелиу Коленко, представляющий интересы вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, назвал в эфире Primul in Moldova её задержание политическим заказом.

«Прокурор по делу не имел права выносить такое постановление (о задержании. — RT), потому что мера пресечения может быть избрана или изменена только судом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Коленко, произошедшее можно охарактеризовать как «абсолютное злоупотребление».

«Те действия, которые происходят в последнее время, показывают, что это политический заказ, чтобы расправиться с политическими оппонентами», — отметил он.

Юрист подчеркнул, что у Таубер не было запрета на выезд из Молдавии и она заранее через адвокатов предупредила прокуроров и суд о запланированной трёхдневной поездке.

Ранее в прокуратуре Молдавии заявили о задержании Таубер, которая подозревается в нарушении правил финансирования партии.